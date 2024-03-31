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В Крыму заявили о нелегитимности Зеленского на посту президента

Глава крымского парламента Константинов: Зеленский – нелегитимный президент

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Reuters

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский фактически не является легитимным президентом в стране, по его словам, после государственного переворота 2014 года на Украине «все нелегитимно». Своим мнением он поделился в беседе с РИА Новости.

«После госпереворота в Киеве в 2014 году у них все нелегитимно, все институты и результаты всех выборов», — подчеркнул Константинов, отметив неконституционность проведения избирательных кампаний в течение последних десяти лет на Украине.

Кроме того, глава крымского парламента заявил, что сначала необходимо устранить последствия государственного переворота для организации новых, уже легитимных, выборов. При этом он не исключил, что для этого нужно будет изменять существующую конституцию на Украине.

До этого Константинов заявил, что Украина скоро попросит мира на условиях, которые не устроят Россию. Константинов заявил, что Россия будет настаивать на условиях мира, которые гарантируют безопасность страны.

Ранее Лавров одобрил план Пекина по Украине.

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