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Бывший советник Трампа сделал дерзкое заявление об экс-президенте США

Экс-советник Трампа Болтон: у Трампа нет мозгов, чтобы быть диктатором

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Jay Paul/Reuters

У экс-президента США Дональда Трампа «недостаточно мозгов», чтобы быть диктатором. Об этом заявил бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, его слова приводит газета Hill.

«У него нет мозгов! Ради бога, он же застройщик!» — заявил Болтон, говоря о «диктаторских» наклонностях Трампа.

Как сообщает издание, Трамп «похвалил» нескольких иностранных лидеров стран, «которые США считают противниками». К примеру, бывший президент заявлял, что получил «прекрасные письма» от северокорейского лидера Ким Чен Ына, и назвал президента Китая Си Цзиньпина «очень хорошим человеком».

До этого Болтон заявлял, что США могут покинуть Североатлантический альянс (НАТО) в случае прихода Трампа к власти.

Ранее Байден заявил о желании Трампа стать диктатором.

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