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В Азербайджане обвинили Армению в намерении обострить конфликт

МО Азербайджана: Армения стягивает войска к границе между странами

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Shutterstock/esfera

Армения стягивает к границе с Азербайджаном военнослужащих, бронетехнику и артиллерию. Об этом говорится в сообщении минобороны Азербайджана.

«В последние дни в Армении проявляется активизация реваншистских сил, угрожающих Азербайджану войной», — говорится в сообщении ведомства. Подчеркивается, что агрессивная риторика в адрес Баку со стороны Еревана также возросла.

Министерство обороны Азербайджана в этой связи предупредило армянскую сторону о том, что попытки военных провокаций со стороны Еревана будут решительно пресечены. Кроме того, в оборонном ведомстве добавили, что ответственность за обострение потенциального конфликта ляжет на Армению.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан находится в поиске повода для новой широкомасштабной войны, для чего могут быть использованы четыре села, перешедшие под контроль Армении в 1990-е годы.

Ранее сообщалось, что в Азербайджане увеличат интенсивность учений в армии.

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