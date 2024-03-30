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В Азербайджане увеличат интенсивность учений в армии

Глава Минобороны Азербайджана поручил увеличить интенсивность учений в армии

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Depositphotos

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов на служебном совещании в центральном командном пункте ВС республики поручил увеличить интенсивность учений и практических занятий в подразделениях вооруженных сил страны. Об этом сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана.

«Генерал-полковник Гасанов отметил важность дальнейшего повышения интенсивности учений и практических занятий, проводимых в приближенных к боевым условиях, с применением принятого на вооружение современного оружия, техники и других боевых средств», — говорится в сообщении.

Кроме этого, отмечается, что перед военными поставлены задачи по поддержке высокого уровня боевой подготовки в воинских частях.

До этого посол России в Ереване Сергей Копыркин заявил, что наблюдательные посты российских пограничников на границе Армении и Азербайджана размещены по просьбе армянского премьер-министра Никола Пашиняна. Также он сказал, что в случае внешней агрессии в отношении Армении Россия готова выполнить свои союзнические обязательства, если Ереван этого захочет.

Ранее в Армении высказались о возможном вступлении в Евросоюз.

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