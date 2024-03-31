Сальдо назвал Зеленского диктатором

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал президента Украины Владимира Зеленского военным диктатором. Об этом сообщает РИА Новости.

Сальдо подчеркнул, что президентские выборы на Украине должны были пройти 31 марта, но из-за мобилизации и военного положения был отменены. При этом Зеленский подчеркнул, что «выборы сейчас не ко времени».

«Отказавшись проводить в стране президентские выборы, [Зеленский] окончательно загнал себя в тупик и безвыходную ситуацию. Он стал для Украины военным диктатором», — отметил Сальдо.

До этого депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что на Украине с 31 марта на фоне отмены выборов запущен процесс узурпации власти.

По его словам, этот процесс будет запущен на Украине начиная с 31 марта, а Зеленский потеряет свою легитимность «и становится похож на самозванца, загнавшего себя в угол».

Заместитель директора департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Роман Парма говорил, что попытки Запада объяснить Киеву необходимость проведения выборов президента на Украине провалились.

Ранее политолог сравнил нового президента Аргентины Милея с Зеленским.