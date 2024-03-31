Талибы* обвинили США в нарушении воздушного пространства Афганистана

Представитель движения «Талибан» (организация запрещена в России) Забихулла Муджахид заявил, что американские беспилотники якобы нарушили воздушное пространство Афганистана. Об этом сообщает РИА Новости.

«Эти летательные аппараты, несомненно, принадлежат США», — отметил Муджахид.

По его словам, дроны летят с территории некоторых соседних стран. Он призвал стороны «осознать свою ответственность» в этом вопросе и прекратить агрессию.

Представитель движения обратил внимание, что соседние государства не должны позволять американским беспилотникам использовать свое воздушное пространство для нанесения вреда Афганистану.

До этого стало известно, что Вооруженные силы США могли вновь столкнуться с «Талибаном», если бы не решение вывести войска из Афганистана, принятое в августе 2015 года. Об этом заявил бывший глава объединенного комитета начальников штабов (генштаба) США, генерал Марк Милли.

Ранее в Талибане прокомментировали заявления США о своей причастности к деятельности ИГ (организация запрещена в России).