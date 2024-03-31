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Депутат Шеремет считает, что на Украине начался процесс узурпации власти

Депутат Шеремет: начиная с 31 марта, на Украине запущен процесс узурпации власти

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Тарас Литвиненко/РИА Новости

Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что на Украине с 31 марта на фоне отмены выборов запущен процесс узурпации власти.

31 марта на Украине должны были состояться выборы президента, но они были отложены из-за военного положения в стране.

«Начиная с 31 марта, на Украине запущен процесс узурпации власти», — считает он.

По его словам, Зеленский теряет свою легитимность «и становится похож на самозванца, загнавшего себя в угол».

Шеремет считает, что страх толкает Зеленского начать торговаться не за будущее Украины, а за собственную безопасность.

До этого заместитель директора департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Роман Парма заявил, что попытки Запада объяснить Киеву необходимость проведения выборов президента на Украине провалились, в связи с чем в конце мая встанет вопрос о легитимности власти Зеленского.

Ранее в США назвали чепухой доводы Зеленского об отмене выборов на Украине.

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