В Израиле на антиправительственных протестах задержали 16 человек

Израильские правоохранители арестовали 16 участников антиправительственной акции за нарушение общественного порядка. Об этом сообщил портал Ynet.

По данным полиции, в ходе протестной акции в Тель-Авиве люди начали блокировать движение по шоссе Аялон в обоих направлениях. Сотрудники правоохранительных органов оттеснили демонстрантов, применяя «спецсредства по разгону беспорядков».

Газета The Times of Israel уточнила, что столице страны в субботу вечером состоялись две протестные акции, участие в которых приняли тысячи человек. Одним из главных требований демонстрантов стало скорейшее возвращения удерживаемых в секторе Газа заложников.

В середине марта израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху отметил, что критика президента США Джо Байдена относительно поддержки граждан Израиля действующего главы правительства является необоснованной.

Ранее премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.