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В Париже заявили, что атлетам из России и Белоруссии будут не рады

Мэр Идальго: российским и белорусским спортсменам в Париже будут не рады

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Global Look Press/Depositphotos

Приезду российских и белорусских спортсменов во французской столице не обрадуются. Об этом заявила мэр Парижа Анн Идальго во время поездки в Киев, пишет газета Le Monde.

«Я хочу сказать российским и белорусским атлетам, что им не будут рады в Париже», — отметила глава города.

Она подчеркнула, что украинских участников Олимпийских игр, которые пройдут в столице Франции этим летом, наоборот
— очень поддерживает.

До этого стало известно, что на Олимпиаду в Париже российские и белорусские спортсмены могут быть допущены в нейтральном статусе при условии, что они не связаны с силовыми ведомствами и не представляют командные виды спорта. В случае завоевания в золотых медалей их будут награждать под специально созданную музыку без слов.

Накануне двукратная чемпионка Олимпийских игр по спортивной гимнастике Лидия Иванова назвала оскорблением слова главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о том, что россияне не станут бойкотировать Игры в Париже.

Ранее МОК обвинили в сектантстве.

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