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Успехи украинской армии сравнили с воробьиным клювом

В Госдуме заявили, что не Зеленскому диктовать условия переговоров

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Депутат Государственной думы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что не президенту Украины Владимиру Зеленскому диктовать условия переговоров с РФ. Его слова передает РИА Новости.

«Мы сегодня не нуждаемся в таком переговорщике как Зеленский и не ему диктовать условия переговоров. Для того, чтобы у России что-то отобрать, это нужно сначала захватить. А пока что мы видим успехи украинской армии с размером в воробьиный клюв», — заявил депутат.

По мнению Белика, сегодня каждый украинский солдат понимает, что столкнулся с противником, который ему не по зубам.

До этого Зеленский допустил переговоры с Россией без возврата Киева к границам 1991 года.

Украинские власти ранее не раз высказывались о намерении вернуть все территории, которые заняла РФ. В 2014 году Россия присоединила Крым, а осенью 2022 года в состав страны вошли ЛДНР, Запорожская и Херсонская области.

Кроме того, постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что Зеленский, отменив выборы, перестанет быть легитимным президентом, а России не с кем будет проводить гипотетические мирные переговоры. Он назвал цель Москвы по демилитаризации Украины выполненной, так как ВСУ давно «выживают» не за счет собственных вооружений, а арсенала НАТО.

Ранее Зеленского предупредили о неуместности торга за российские территории.

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