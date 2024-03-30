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Мэр Киева одолжил своему брату более €2 млн в 2023 году

Мэр Киева Кличко одолжил своему брату более €2 млн в 2023 году

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Christian Liewig/ABACAPRESS.COM/Reuters

Мэр украинской столицы Виталий Кличко одолжил своему брату Владимиру €2,2 млн и $150 тыс. Соответствующую информацию разместили на сайте Национального агентства Украины по предотвращению коррупции.

Эти данные Кличко был вынужден опубликовать в декларации мэра о доходах за 2023 год. В документе указано, что за прошлый год весь доход Кличко составила его зарплата мэра — 1 003 636 гривен (около $25,5 тыс.). Также он указал в декларации 338,5 тыс. гривен ($8,6 тыс.), $35,8 тыс. и 3 евро на банковских счетах. И еще наличными 209,4 тыс. гривен ($5,3 тыс.), $52,2 тыс. и 68,3 тыс. евро.

Недавно брат мэра Киева Владимир Кличко заявил, что должна быть возможность сменить Зеленского. Он отметил, что если в военное время можно менять главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ), то и президент не имеет неприкосновенности.

Владимир Кличко с сожалением высказался об отставке экс-главкома ВСУ Валерия Залужного и его отправке послом в Лондон, поскольку «он очень важен для Украины на местном уровне».

Ранее брат мэра Киева предупредил об эффекте домино после потери Авдеевки.

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