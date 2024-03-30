В Кремле оценили слова Зеленского про переговоры

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на изменение геополитической реальности после слов украинского лидера Владимира Зеленского о переговорах с Россией. Слова Пескова передает РИА Новости.

«Геополитическая реальность с момента начала специальной военной операции кардинально поменялась, изменились границы и России, и Украины. У нас появилось четыре новых субъекта. Это нельзя не учитывать, это новая реальность, с которой всем придется считаться», — заявил Песков.

До этого Зеленский допустил переговоры с Россией без возврата Киева к границам 1991 года.

Украинские власти ранее не раз высказывались о намерении вернуть все территории, которые заняла РФ. В 2014 году Россия присоединила Крым, а осенью 2022 года в состав страны вошли ЛДНР, Запорожская и Херсонская области.

Кроме того, постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что Зеленский, отменив выборы, перестанет быть легитимным президентом, а России не с кем будет проводить гипотетические мирные переговоры. Он назвал цель Москвы по демилитаризации Украины выполненной, так как ВСУ давно «выживают» не за счет собственных вооружений, а арсенала НАТО.

Ранее Зеленский уволил своего советника и друга.