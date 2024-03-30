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Россия и Киргизия обсудили совместную борьбу с угрозами терроризма

МИД: Россия и Киргизия готовы совместно противостоять угрозам терроризма

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РИА Новости

Москва и Бишкек выразили решимость совместно противостоять трансграничным угрозам терроризма. Информация об этом опубликована на сайте МИД РФ в заявлении по итогам двусторонних межмидовских консультаций в Бишкеке.

В сообщении говорится, что стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня.

«Подчеркнута исключительная прерогатива региональных сил в поддержании стабильности и безопасности в Центральной Азии, решимость совместно противостоять трансграничным угрозам, включая радикализм и терроризм, производство и незаконный оборот наркотических средств», — говорится в документе.

Кроме этого, в ходе переговоров была подчеркнута важность укрепления роли ЕАЭС, ОДКБ, ШОС и взаимодействия в рамках этих объединений.

До этого министерство труда Киргизии призвало граждан страны не поддаваться на попытки вербовки для совершения террористических актов в России.

Ранее Киргизия приобрела самолет для президента.

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