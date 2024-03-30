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В крымском парламенте заявили, что Украина скоро предложит мир

Крымский парламентарий Константинов: Украина скоро попросит мира

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что Украина скоро попросит мира, но его условия не устроят Россию.

«Мое мнение, дело идет к тому, что в ближайшее время Украина попросит мира. Но это не тот мир, который нужен нам, который нас устроит. Нам нужен мир, который будет гарантировать безопасность России. Наш президент об этом четко и однозначно заявил», — сказал он.

По его мнению, нынешнее руководство Украины не будет соблюдать никакие гарантии безопасности. Исходя из этого, он заявил, что условием послевоенного мира станет отстранение от власти всех, кто сегодня представляет власти на Украине.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина сможет начать вести мирные переговоры с Россией, выйдя на границы 2022 года. По его словам, Украине не нужно будет деоккупировать все свои территории исключительно военным путем.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров одобрил план Пекина по Украине.

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