Байден вспомнил разговор с Путиным о метане

Президент США Джо Байден рассказал, что во время встречи с российским лидером Владимиром Путин в 2021 году разговаривал с ним о выбросах метана в Арктике. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Байден вспоминает, что поинтересовался у Путина, что тот собирается делать с метаном, а также подчеркнул, что у России есть восемь часовых поясов за Полярным кругом, где имеются выбросы этого вида газа.

Президент США добавил, что Путин признал существующую проблему, но не смог предоставить ее решение на тот момент.

До этого в Госдепартаменте Соединенных Штатов заявили, что подарок, который президент России Владимир Путин вручил главе США Джо Байдену в ходе саммита в Женеве, является самым дорогим презентом для хозяина Белого дома в 2021 году.

Российский лидер подарил американскому президенту письменный набор хохломы «Москва». Как сказано в отчете Госдепа, подарок стал самым дорогим презентом за 2021 год — его стоимость оценили в $12 тыс.

Ранее Путин заявил, что Россия может работать с любым президентом США.