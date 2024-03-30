Японию обвинили в возрождении императорской армии

В Северной Корее считают, что Япония под видом укрепления своего оборонного потенциала и Сил самообороны возрождает императорскую армию. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В публикации утверждается, что сегодня Токио приукрашивает свои «прошлые преступления путем искажения истории», а также расширяет отряды самообороны как наступательные вооруженные силы. В Пхеньяне считают, что они обладают сверхсовременным вооружением.

В КНДР предполагают, что агрессивные амбиции Японии не изменятся от смены поколений.

До этого посол КНДР в Китае Ри Рен Нам заявил, что власти Северной Кореи не будут проводить встречи с японскими коллегами ни на каких уровнях.

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон заявила, что премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил Пхеньяну о намерении как можно быстрее провести встречу с Ким Чен Ыном.

24 июля 2023 года в Южную Корею прибыла атомная подлодка США USS Annapolis. 20 июля в КНДР назвали заход такой субмарины в южнокорейские порты поводом для применения ядерного оружия. В ответ в Сеуле заявили, что применение ядерного оружия будет означать прекращение существования Северной Кореи.

Ранее Россия заблокировала в Совбезе ООН проект санкций против КНДР.