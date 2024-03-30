США ввели визовые ограничения против сирийских чиновников

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Соединенные Штаты ввели визовые ограничения в отношении 10 сирийских чиновников, которые, по мнению Вашингтона, «причастны к нарушению прав человека». Об этом сообщает ТАСС.

В заявлении Миллера отмечается, что госсекретарь США Энтони Блинкен предпринимает шаги по введению ограничений против сирийских чиновников и их семей.

До этого Госдепартамент Соединенных Штатов внес в санкционные списки по РФ 250 физических и юридических лиц, чтобы лишить Россию доходов и помешать проведению специальной военной операции на территории Украины.

В заявлении говорится, что в число целей Вашингтона входят те, кто участвует в уклонении от санкционных ограничений в отношении России, а также те, кто поддерживает российское энергетическое, металлургическое и горнодобывающее производства.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что Соединенные Штаты создали коалицию из 50 стран, включая всех членов НАТО и «Большую семерку» для защиты демократии на Украине.

Ранее Вашингтон ввел санкции против компаний из Объединенных Арабских Эмиратов.