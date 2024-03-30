Захарова прокомментировала слова Пугачевой о теракте в «Крокусе»

Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова прокомментировала высказывание эстрадной певицы Аллы Пугачевой о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщается в ее Telegram-канале.

По мнению Захаровой, «страшно и дико» слышать заявления о том, что скорбеть надо молча, от артистов, которые неоднократно публично выражают слова соболезнования и печали по поводу ухода близких.

Представитель МИД напомнила, что Пугачева высказывалась об уходе из жизни, например, певца и композитора Александра Градского и артиста Бориса Моисеева.

Захарова считает, что позиция Пугачевой является «хуже лицемерия, ближе к предательству».

До этого Пугачева объяснила, почему не сказала слова поддержки пострадавшим при теракте в концертном комплексе «Крокус Сити Холл».

«Скорбь должна быть в душе, а не в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Аминь», — написала Алла Пугачева.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Перед выступлением рок-группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. СК России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».