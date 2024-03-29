Дипломат: зарубежные посольства в Киеве просят сограждан покинуть две области Украины

Некоторые зарубежные посольства в Киеве просят своих сограждан уехать из Харьковской и Одесской областей. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

По его словам, победа России «будет достигаться явным образом», она может произойти в любой момент. Дипломат сравнил ситуацию на фронте специальной военной операции (СВО) с автомобильным стеклом, которое начинает «расходиться трещинами» после удара камнем. С фронтом может случиться тоже самое, отметил Гаврилов.

«Не зря сейчас некоторые посольства на Украине, не буду говорить какие, рекомендуют своим гражданам оставить Харьковскую и Одесскую область», — сказал дипломат.

Накануне посольство Казахстана в Киеве призвало своих граждан покинуть Одессу и Харьков из соображений безопасности.

Ранее Медведев показал карту раздела Украины Россией и еще тремя странами.