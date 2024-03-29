Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дипломат: зарубежные посольства в Киеве просят сограждан покинуть две области Украины

Гаврилов: посольства призывают граждан покинуть Харьковскую и Одесскую области

close
100%
Depositphotos

Некоторые зарубежные посольства в Киеве просят своих сограждан уехать из Харьковской и Одесской областей. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

По его словам, победа России «будет достигаться явным образом», она может произойти в любой момент. Дипломат сравнил ситуацию на фронте специальной военной операции (СВО) с автомобильным стеклом, которое начинает «расходиться трещинами» после удара камнем. С фронтом может случиться тоже самое, отметил Гаврилов.

«Не зря сейчас некоторые посольства на Украине, не буду говорить какие, рекомендуют своим гражданам оставить Харьковскую и Одесскую область», — сказал дипломат.

Накануне посольство Казахстана в Киеве призвало своих граждан покинуть Одессу и Харьков из соображений безопасности.

Ранее Медведев показал карту раздела Украины Россией и еще тремя странами.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами