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Зеленский рассказал об ударах по Каневской и Днестровской ГЭС

Зеленский заявил, что под удар попали Каневская и Днестровская ГЭС

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Keystone/Alessandro Della Valle/Pool/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что под удары Вооруженных сил РФ попали Каневская и Днестровская ГЭС.

«Этой ночью сознательными целями... стали Каневская и Днестровская ГЭС», — говорится в сообщении.

Он не привел деталей о повреждениях и их масштабе.

22 марта по энергетической инфраструктуре Украины был нанесен массированный удар. Девять регионов страны атаковали 63 дрона и 88 ракет. Под ударом оказались гидросооружения и дамба ДнепроГЭС в Запорожской области, там возник пожар. Telegram-канал «Рыбарь» сообщил, что существенный урон ДнепроГЭС-2 нанесли удары российских ракет, восстановление работы электростанции может затянуться на длительное время.

Гендиректор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота заявил, что восстановление Днепровской ГЭС займет годы. Днепровская ГЭС находится на реке Днепр в городе Запорожье на юге Украины. Является пятой ступенью Днепровского каскада гидроэлектростанций.

Ранее на Украине заявили о создании украинского флота морских дронов.

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