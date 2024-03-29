Зеленский рассказал об ударах по Каневской и Днестровской ГЭС

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что под удары Вооруженных сил РФ попали Каневская и Днестровская ГЭС.

«Этой ночью сознательными целями... стали Каневская и Днестровская ГЭС», — говорится в сообщении.

Он не привел деталей о повреждениях и их масштабе.

22 марта по энергетической инфраструктуре Украины был нанесен массированный удар. Девять регионов страны атаковали 63 дрона и 88 ракет. Под ударом оказались гидросооружения и дамба ДнепроГЭС в Запорожской области, там возник пожар. Telegram-канал «Рыбарь» сообщил, что существенный урон ДнепроГЭС-2 нанесли удары российских ракет, восстановление работы электростанции может затянуться на длительное время.

Гендиректор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота заявил, что восстановление Днепровской ГЭС займет годы. Днепровская ГЭС находится на реке Днепр в городе Запорожье на юге Украины. Является пятой ступенью Днепровского каскада гидроэлектростанций.

Ранее на Украине заявили о создании украинского флота морских дронов.