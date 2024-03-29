Рогов допустил возвращение Залужного на Украину в другой должности

Бытует мнение, что президент Украины Владимир Зеленский отправил экс-главкома ВСУ Валерия Залужного послом в Лондон, устранив тем самым политического конкурента, однако к такому шагу есть и другие предпосылки. Такое мнение в эфире «Радио 1» высказал глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Зерно правды» в этом есть, но надо понимать, что там намного больше уровней в предпосылках. Залужный изначально был ставленником Вашингтона. На постукраинском пространстве «первую скрипку» играет Лондон, потому Лондон сейчас в значительной степени забрал его себе. В парадигме Зеленского может быть Залужный и отправлен в отставку, но он отправлен туда, где будет находиться на передержке», — сказал Рогов.

Он допустил, что, перестроив отношения с ЦРУ и MI6, Залужный будет возвращен на Украину, но уже в новом статусе.

7 марта стало известно, что Залужного назначат на должность посла Украины в Великобритании. Лондону был направлен соответствующий запрос на агреман. Президент Украины Владимир Зеленский уточнял, что его политический конкурент сам изъявил желание поработать на дипломатическом направлении. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Сырский раскрыл причины увольнения Залужного с должности главкома ВСУ.