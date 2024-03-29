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Сенатор: Армения наступает на те же «грабли», что и Украина

Сенатор Климов: от движения Еревана к ЕС пострадает простой народ

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Асатур Есаянц/Sputnik/РИА Новости

Разворачиваясь в сторону Европейского союза, Армения наступает на те же «грабли», что и Украина. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал сенатор Андрей Климов, комментируя заявление спикера армянского парламента Алена Симоняна о том, что Ереван всегда шел по пути в ЕС.

«Граждане Армении, видимо, думают, что сближение с ЕС принесет много денег. Но Запад заинтересован лишь в получении антироссийского опорного пункта в Закавказье. Если в Ереване укрепится «русофобский вирус», то это будет на руку тем, кто хочет устроить в регионе заварушку. И первыми от этого пострадают простые люди», — сказал Климов.

Он добавил, что сейчас Евросоюз превратился в экономический придаток НАТО. ЕС находится в тупике и пытается выйти из него за счет других стран, считает сенатор.

29 марта Симонян заявил, что Армения всегда шла по пути в Евросоюз, пока ее не втянули в другую систему — ЕАЭС. Получение статуса кандидата в ЕС, по его словам, является самым желательным и правильным вариантом для Еревана.

До этого спикер парламента Армении выразил мнение, что республике нужно провести большую работу, чтобы соответствовать европейским стандартам, перед тем, как подавать заявку на получение статуса кандидата в ЕС.

Ранее Армения запретила трансляции на своей территории программ Владимира Соловьева.

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