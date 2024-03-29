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Президент Литвы назвал вступление в НАТО «лучшим решением в новейшей истории»

Президент Литвы Науседа счел вхождение в НАТО лучшим решением в новейшей истории

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Президент Литвы Гитанас Науседа назвал вступление страны в НАТО лучшим решением в новейшей истории. Соответствующая публикация в годовщину события появилась на его странице в соцсети Х (ранее Twitter).

«20 лет назад Литва решила стать частью коллективной безопасности Запада. Сегодня мы едины и сильнее чем когда-либо. Сегодня наша цель должна состоять в том, чтобы помочь Украине победить», — написал Науседа.

До этого глава МИД Литвы Гибриэлюс Ландсбергис в годовщину вступления Литвы в НАТО поблагодарил Североатлантический альянс за «волшебную трансформацию жизни» в стране.

Литва стала полноправным членом НАТО 29 марта 2004 года.

Вторая волна расширения НАТО последовала в 2004-м, когда НАТО приняло семь новых членов: Болгарию, Эстонию, Латвию, Литву, Румынию, Словакию и Словению. Это было крупнейшее расширение в истории альянса, увеличившее его влияние в Балтийском регионе. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент Литвы раскрыл, кто в НАТО поддерживает отправку войск на Украину.

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