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Политолог объяснил, чем рискует Армения на пути в Евросоюз

Политолог Корнилов: Армения рискует повторить опыт Украины на пути в Евросоюз

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Shutterstock

В лучшем случае Армению ждет судьба Грузии с постоянно отдаляющейся «морковкой» вступления в Евросоюз, а в худшем — Украины. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал политолог Владимир Корнилов, комментируя заявление спикера армянского парламента Алена Симоняна о том, что Ереван всегда шел по пути в ЕС.

«Ереван мог бы вести сбалансированную внешнюю политику, но после победы Пашиняна мы увидели, что страна пошла по пути вступления в ЕС. Республика «плачет, колется, но продолжает есть кактус». Можно было бы гадать, что ожидает Армению в конечной точке, но мы уже видим несколько вариантов», — сказал политолог.

Он добавил, что Россия не может навязать Армении определенный курс, однако Москве следует продолжать информационную работу в стране, поясняя выгоды от взаимовыгодного сотрудничества, и подчеркивая минусы текущего пути, по которому движется Ереван.

29 марта Симонян заявил, что Армения всегда шла по пути в Евросоюз, пока ее не втянули в другую систему — ЕАЭС. Получение статуса кандидата в ЕС, по его словам, является самым желательным и правильным вариантом для Еревана.

До этого спикер парламента Армении выразил мнение, что республике нужно провести большую работу, чтобы соответствовать европейским стандартам, перед тем, как подавать заявку на получение статуса кандидата в ЕС.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров упрекнул Армению в шельмовании России.

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