В Британии сообщили о попытках главы МИД Украины настроить Индию против России

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прибыл в Индию и сразу заявил, что ее отношения с РФ базируются только на «советском наследии», которое якобы не будет «сохраняться веками». Об этом сообщает Financial Times.

«Это наследие испаряется», — сказал дипломат.

Он призвал Нью-Дели присмотреться к развивающимся отношениям России и Китая.

Издание отмечает, что украинские власти изо всех сил пытаются завоевать симпатии Индии и многих других государств Глобального Юга. Financial Times обращает внимание на слова Кулебы, который заявил что Индия, являясь самой густонаселенной страной в мире, «выиграет от расширения торговых и технологических связей с Украиной».

Он предложил компаниям Индии поучаствовать в послевоенном восстановлении страны.

«Украина, вероятно, станет крупнейшей стройплощадкой в ​​мире», — добавил министр.

До этого министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявлял, что переговоры с Дмитрием Кулебой помогут лучше понять ситуацию на Украине.

Ранее премьер Индии обсудил с Зеленским укрепление партнерства стран.