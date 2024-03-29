Путин высказался об отношениях России с ближайшими соседями

Президент России Владимир Путин заявил, что для России важнее всего отношения с ближайшими соседями. Его слова приводит ТАСС.

«Мы всегда с вами говорим о том, что наибольшее значение для нас имеют отношения с нашими ближайшими партнерами, с нашими друзьями, с нашими соседями», — подчеркнул глава государства.

Путин подчеркнул, что уровень торгово-экономических и политических связей России с соседями постоянно растет.

«Мы всегда исходим из того, что эти контакты должны строиться на основе взаимных интересов, учета интересов друг друга», — подчеркнул он.

До этого посол РБ в Москве Дмитрий Крутой заявил о необходимости наказать бизнес за спад экспорта в РФ в первые два месяца 2024 года.

Дипломат рассказал, что с каждым представителем компаний, допустивших снижение экспорта в РФ, «обсудили (подробно и с цифрами на руках) причины снижения экспортных поставок и направления исправления ситуации». Этому было посвящено заседание Межведомственной рабочей группы по осуществлению мониторинга ситуации с поставками в Россию.

Ранее Путин заявил о желании России присоединиться к западным объединениям.