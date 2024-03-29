Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Песков объяснил вето России на работу ООН по санкциям против КНДР

Песков: вето на работу экспертов по санкциям против КНДР было в наших интересах

close
100%
Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Представитель России в Совбезе ООН воспользовался правом страны и наложил вето на дальнейшую работу группы экспертов международной организации по изучению КНДР для введения или отмены ряда санкций, так как это соответствует интересам Москвы. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Такая позиция больше соответствует нашим интересам», — отметил представитель Кремля, отвечая на вопрос журналиста о том, последуют ли изменения в политике Москвы в отношении обеспечения соблюдения этих санкций.

При этом Песков уточнил, что это подразумевает критическое отношение России к содержанию проекта по работе экспертов, а не отказ от работы самих специалистов.

«Там же речь идет о группе экспертов. Вопросы [российской стороны к Совбезу ООН] связаны с тем, что мы не согласны с теми модальностями, которые были оформлены в этот проект», — резюмировал пресс-секретарь.

Вечером 29 марта Россия заблокировала в Совбезе ООН проект резолюции США. Документ продлевал работу экспертов санкционного комитета по КНДР еще на год, до 30 апреля 2025 года.

Все остальные члены Совбеза ООН одобрили инициативу, кроме Китая. Представитель КНР при голосовании воздержался.

Группа экспертов была создана в 2009 году. Ее главная задача — оказывать информационную поддержку комитету по санкциям против КНДР.

В своем последнем докладе группа заявляла о якобы поставках северокорейских боеприпасов в Россию. В Северной Корее и России отрицают наличие такого сотрудничества, о чем в документе экспертов также указано.

Ранее Южная Корея объяснила, почему ввела санкции против российской компании.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами