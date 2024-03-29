Политолог назвал два главных тезиса Путина, озвученных во время поездки в Торжок

Во время посещения авиабазы в городе Торжок Тверской области президент РФ Владимир Путин озвучил два важных тезиса. В частности, он подчеркнул, что нельзя допускать деструктивных мыслей о «своих и чужих», так как они могут развалить страну, напомнил профессор кафедры политических наук УрФУ, политолог Анатолий Гагарин в беседе с Life.

Гагарин отметил, что слова главы государства особенно актуальны, если учесть, что в России проживает 190 национальностей. Российский опыт межнационального согласия очень ценен, особенно в условиях создания многополярного мира, убежден он.

«Президент сказал, что если начнем реализовывать эти деструктивные мысли, то мы развалим страну. И главным пострадавшим будет русский народ», — подчеркнул политолог, напомнив, что сегодня интересы России защищают в зоне СВО представители самых разных этносов, проявляя себя при этом героически.

Еще одним важным заявлением президента Гагарин счел его слова о попытках НАТО создать из России мнимую угрозу, чтобы запугать граждан своих же стран. Глава государства назвал подобные заявления западных политиков «бредом».

Такие вбросы нужны, чтобы получить согласие жителей на наращивание военной поддержки Украины и укрепление ОПК, считает эксперт. Он назвал подобную тактику «трюком профессиональных воров», подчеркнув, что они тоже зачастую с помощью страха выманивают деньги у своих жертв.

Напомним, 27 марта Путин совершил первую после победы на выборах региональную поездку, приехав в Торжок. В числе прочего, он посетил авиабазу, где ему рассказали об особенностях применения противотанковых ракетных комплексов «Хризантема».

Ранее президент РФ предсказал судьбу украинских F-16 на поле боя.