Посол РФ счел лицемерной позицию Австрии по теракту в «Крокусе»

Вена заняла лицемерную позицию в отношении трагедии в «Крокус Сити Холле», так и не осудив теракт. Об этом заявил российский посол в Австрии Дмитрий Любинский, передает ТАСС.

«В отношении трагедии в «Крокус Сити Холле» Вена, к величайшему разочарованию, заняла особенно лицемерную позицию», — отметил дипломат.

Он напомнил, что в своих обтекаемых, «как под копирку», заявлениях власти Австрии сообщили, что «шокированы» кадрами из Москвы, но ни в каком виде не осудили теракт. Любинский обратил внимание, что официальное соболезнование из Вены поступило только 27 марта, на пятый день после трагедии. Посол подчеркнул, что Австрия наряду с Украиной попала в очень узкий круг государств, которые никак не осудили теракт в Подмосковье.

«И мы вынуждены делать самые серьезные выводы», — резюмировал Любинский.

До этого стало известно, что число пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» возросло до 551.

Ранее генпрокуратура не нашла нарушений в организации охраны «Крокус Сити Холла».