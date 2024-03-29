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Российский посол в Японии предрек, что отношения двух стран не улучшатся

Посол РФ Ноздрев: перспектив улучшения отношений Москвы и Токио нет

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Перспективы улучшения отношений России и Японии в ближайшей перспективе не просматриваются. Об этом заявил посол РФ в Японии Николай Ноздрев в эфире телеканала »Россия-24».

«В целом негативная картина сохраняется, <…> никаких перспектив ее улучшения в обозримом будущем пока не просматривается», — отметил дипломат.

Ноздрев напомнил, что сейчас наблюдается значительная активизация военной деятельности с участием Японии, США и других государств НАТО вблизи российских дальневосточных рубежей. Он также обратил внимание на «демонтаж договоренностей», которые удалось достичь благодаря участию многих известных японских политиков.

Дипломат счел самым сложным «нагнетание общей атмосферы токсичности» вокруг всего российского в Японии.

Накануне Ноздрев раскрыл, что деградация отношений между двумя странами происходит из-за сознательных шагов японской стороны. Среди них: отказ от договоренностей и введение нескольких пакетов экономических санкций против России.

Ранее в Японии потребовали не оголять оборону.

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