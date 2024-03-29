Военный эксперт предрек «сдачу» Зеленского украинцами

СМИ сообщают о звонках жителей Украины, которые поступают в российские центры помощи. Утверждается, что зафиксировано более 500 звонков с сообщениями о том, где находится глава ГУР Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов). По мнению военного эксперта Евгения Михайлова, это связано с тем, что люди устали от военного конфликта. Вскоре начнут поступать сообщения и об украинском лидере Владимире Зеленском, заявил он телеканалу «360».

«Мы же понимаем, что это террористическое государство в лице руководства Украины. <…> Они уже не хотят воевать», — убежден Михайлов.

По мнению эксперта, жители Украины оценили произошедшую катастрофу, из-за чего «наступило перевоспитание». По его мнению, в ближайшее время усталость от конфликта усилится.

«В принципе, укажут на всех. Зеленский, Буданов*. И если не украинцы укажут, сами европейские партнеры укажут скоро», — уверен Михайлов.

Напомним, на днях руководитель ФСБ Александр Бортников заявил, что Буданов* как и руководство остальных спецслужб Украины, являются законной целью для российских Вооруженных сил. Также он отметил, что нужно признать СБУ террористической организацией.

Буданову* ранее предрекли отставку после ударов ВС РФ по объектам СБУ.

*внесен в РФ в список террористов и экстремистов