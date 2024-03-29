Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Байден оценил преимущества своего возраста

Байден заявил, что стал мудрее, и пошутил, что выглядит на 40 лет

close
100%
Leah Millis/Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что с возрастом он стал мудрее, и пошутил, что выглядит в два раза моложе. Его слова приводит пресс-пул Белого дома.

По его словам, независимо от происхождения, с возрастом к каждому приходит мудрость.

«К тому же я знаю, что выгляжу не сильно старше сорока», — сказал американский лидер во время сбора средств на свою избирательную кампанию в Нью-Йорке.

Таким образом он прокомментировал слова критиков, считающих его 81-летний возраст чрезмерным для руководства страной.

Отвечая на вопрос о своем возрасте, Байден в очередной раз сыронизировал относительно взглядов Дональда Трампа. По мнению действующего президента США, взгляды его соперника по предстоящим выборам «родом из 18-19 века». В частности он упомянул заявления Трампа о намерениях «приостановить действие Конституции» и «вообще все, что он говорил».

Президентские выборы в США пройдут в ноябре 2024 года. Они станут 60-ми по счету в истории страны

Ранее Байден заявил, что у него хорошая память и тут же перепутал президентов Египта и Мексики.

Все новости на тему:
Выборы в США — 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами