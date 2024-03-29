Байден оценил преимущества своего возраста

Президент США Джо Байден заявил, что с возрастом он стал мудрее, и пошутил, что выглядит в два раза моложе. Его слова приводит пресс-пул Белого дома.

По его словам, независимо от происхождения, с возрастом к каждому приходит мудрость.

«К тому же я знаю, что выгляжу не сильно старше сорока», — сказал американский лидер во время сбора средств на свою избирательную кампанию в Нью-Йорке.

Таким образом он прокомментировал слова критиков, считающих его 81-летний возраст чрезмерным для руководства страной.

Отвечая на вопрос о своем возрасте, Байден в очередной раз сыронизировал относительно взглядов Дональда Трампа. По мнению действующего президента США, взгляды его соперника по предстоящим выборам «родом из 18-19 века». В частности он упомянул заявления Трампа о намерениях «приостановить действие Конституции» и «вообще все, что он говорил».

Президентские выборы в США пройдут в ноябре 2024 года. Они станут 60-ми по счету в истории страны

Ранее Байден заявил, что у него хорошая память и тут же перепутал президентов Египта и Мексики.