Администрацию Байдена подозревают в привлечении нелегальных мигрантов в США

Приток нелегальных мигрантов в США стимулируется со стороны администрации президента Джо Байдена. Это необходимо для того, чтобы в преддверии выборов нового главы государства расширить лояльный действующей власти электорат, утверждает RT со ссылкой на неназванный источник.

Поддержку прибывающим в страну мигрантам оказывает агентство США по международному развитию (USAID), сообщил источник издания. По его сведениям, после приезда в страну с помощью USAID они могут получить наличные средства, а также дебетовые карты. Утверждается, что на эти цели в этом году направит $17,1 млн еврейско-американская благотворительная организация HIAS.

Напомним, это не первый упрек Байдену в связи с прибытием в Штаты нелегальных мигрантов: так, американский миллиардер Илон Маск заявлял, что президент и его администрация ничего не предпринимают для решения проблемы с мигрантами. Он также убежден, что решения Байдена в иммиграционной политике призваны изменить баланс сил на предстоящих выборах. Экс-президент США Дональд Трамп при этом оценивал политику Байдена в этой сфере, как преступление против страны.

Предвыборное выступление Байдена ранее сорвали протестующие.