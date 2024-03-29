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Администрацию Байдена подозревают в привлечении нелегальных мигрантов в США

RT: администрация Байдена стимулирует прибытие нелегальных мигрантов в страну

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Manuel Balce Ceneta/AP

Приток нелегальных мигрантов в США стимулируется со стороны администрации президента Джо Байдена. Это необходимо для того, чтобы в преддверии выборов нового главы государства расширить лояльный действующей власти электорат, утверждает RT со ссылкой на неназванный источник.

Поддержку прибывающим в страну мигрантам оказывает агентство США по международному развитию (USAID), сообщил источник издания. По его сведениям, после приезда в страну с помощью USAID они могут получить наличные средства, а также дебетовые карты. Утверждается, что на эти цели в этом году направит $17,1 млн еврейско-американская благотворительная организация HIAS.

Напомним, это не первый упрек Байдену в связи с прибытием в Штаты нелегальных мигрантов: так, американский миллиардер Илон Маск заявлял, что президент и его администрация ничего не предпринимают для решения проблемы с мигрантами. Он также убежден, что решения Байдена в иммиграционной политике призваны изменить баланс сил на предстоящих выборах. Экс-президент США Дональд Трамп при этом оценивал политику Байдена в этой сфере, как преступление против страны.

Предвыборное выступление Байдена ранее сорвали протестующие.

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