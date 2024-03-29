Армения запретила трансляции на своей территории программ Владимира Соловьева

Армения запретила трансляции на территории страны авторских программ журналиста Владимира Соловьева, сославшись на «нарушения», зафиксированные комиссией по телевидению и радио Армении. Об этом сообщает «Sputnik. Армения».

«Армения запретила трансляцию на территории страны авторских передач «Вечер с Владимиром Соловьевым» и «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым»», — сообщает агентство.

Отмечается, что программы журналиста транслировались в Армении на телеканале «РТР-Планета».

В качестве причин соответствующего решения указаны «постоянные нарушения, зафиксированные в последнее время комиссией по телевидению и радио Армении». При этом не уточняется, о каких конкретно нарушениях идет речь.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия и Армения находятся в тесном контакте по вопросу об урегулировании ситуации с вещанием российских каналов на территории Армении, Москва получила определенные наработки в этой сфере от Еревана.

Ранее в Британии пообещали поддержку Армении перед угрозами от РФ.