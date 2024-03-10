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В Британии пообещали поддержку Армении перед угрозами от РФ

Хиппи: Великобритания поддержит Армению перед «угрозами ответных мер России»

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Peter Morrison/AP

Лондон признает решение властей Армении о заморозке членства в ОДКБ и готов оказать Еревану поддержку перед лицом «угроз, исходящих от России». Об этом заявил замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи, чьи слова передает телеканал RT.

«Великобритания признает данное решение как реализацию суверенного права Армении и будет сотрудничать с евро-атлантическими союзниками для оказания ей поддержки перед лицом исходящих от России угроз ответных действий», — заявил замминистра.

Хиппи подчеркнул, что власти королевства продолжат тесно взаимодействовать с Арменией с целью углубления сотрудничества.

Как пояснил в беседе с телеканалом сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, страны Запада хотят «перетянуть» Армению в европейские структуры.

«США заинтересованы в Армении как раздражителе в отношении России. В этой связи они поручают кому-то озвучивать свои стратегии — в данном случае Великобритании», – отметил Оленченко.

6 марта в Совбезе Армении раскрыли способ решить проблему страны с ОДКБ.

Ранее в Армении оценили последствия выхода из ОДКБ

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