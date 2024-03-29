На Украине объяснили выгоду Трампа от помощи Украине

Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, почему для бывшего президента США Дональда Трампа выгодна помощь Украине. Его слова передает Politico.

По мнению Подоляка, у Соединенных Штатов есть весьма понятные коммерческие выгоды в поставках Украине оружия и боеприпасов. Речь идет о демонстрации эффективности и превосходства американского оружия.

Чиновник заявил, что военно-промышленный комплекс США, помимо прочего, является основным донором политических партий страны — республиканской и демократической, а продажи означают рабочие места и прибыль.

Кроме того, интересы Вашингтона и Киева могут фактически совпадать, добавил Подоляк. Он отметил, что инвестиции в Украину — это инвестиции в репутацию США, в их доминирование, право вводить глобальные правила и следить за тем, чтобы они не нарушались.

В марте Трамп пообещал, что в случае своей победы на предстоящих выборах президента США, он разрешит украинский конфликт через переговоры. Политик заявил, что у него есть план действий, который, по его мнению, может привести к успешному урегулированию конфликта.

Ранее Трамп заявил, что с Путиным можно вести переговоры по Украине.