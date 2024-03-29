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На Украине объяснили выгоду Трампа от помощи Украине

Подоляк: Трамп готов помочь Украине ради коммерческой выгоды для США

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Jay Paul/Reuters

Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, почему для бывшего президента США Дональда Трампа выгодна помощь Украине. Его слова передает Politico.

По мнению Подоляка, у Соединенных Штатов есть весьма понятные коммерческие выгоды в поставках Украине оружия и боеприпасов. Речь идет о демонстрации эффективности и превосходства американского оружия.

Чиновник заявил, что военно-промышленный комплекс США, помимо прочего, является основным донором политических партий страны — республиканской и демократической, а продажи означают рабочие места и прибыль.

Кроме того, интересы Вашингтона и Киева могут фактически совпадать, добавил Подоляк. Он отметил, что инвестиции в Украину — это инвестиции в репутацию США, в их доминирование, право вводить глобальные правила и следить за тем, чтобы они не нарушались.

В марте Трамп пообещал, что в случае своей победы на предстоящих выборах президента США, он разрешит украинский конфликт через переговоры. Политик заявил, что у него есть план действий, который, по его мнению, может привести к успешному урегулированию конфликта.

Ранее Трамп заявил, что с Путиным можно вести переговоры по Украине.

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