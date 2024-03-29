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Байден заявил о готовности нескольких арабских стран признать Израиль

Байден заявил о готовности ряда стран Персидского залива признать Израиль

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Kevin Lamarque/Reuters

Государства Персидского залива, в числе которых Катар и Саудовская Аравия, готовы признать Израиль. Об этом заявил президент США Джо Байден, передает ТАСС.

«Я работаю с саудовцами и со всеми другими арабскими странами, включая Египет, Иорданию и Катар. Они готовы полностью признать Израиль», — отметил нынешний глава Белого дома.

Байден подчеркнул, что первыми готовность признать Израиль выразили страны Персидского залива. Американский лидер обратил внимание, что должен быть «план действий после Газы» и путь к решению о двух государствах.

По его словам, это не обязательно должно произойти быстро, в этом вопросе важен прогресс.

Байден выразил уверенность, что это можно сделать для обеспечения целостность и безопасности Израиля.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее Лавров назвал важнейшую задачу в зоне ближневосточного конфликта.

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