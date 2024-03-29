Стало известно, что Нидерланды не препятствуют уклонению от санкций против РФ

Нидерланды не препятствуют случаям обхода антироссийских санкций с точки зрения поставок российскй нефти на рынок Евросоюза, власти перекладывают ответственность друг на друга при проверке судов. Такое мнение выразила член Европарламента (ЕП) от Нидерландов Софи Ин'т Велд в письме к Еврокомиссии (ЕК), с которым ознакомилась «Лента.ру».

«В Нидерландах различные органы власти перекладывают ответственность друг на друга в отношении проверки судов, но никаких реальных действий, чтобы пресечь этот случай уклонения от санкций, не предпринимается», - считает она.

Член ЕП отметила, что якобы нефтяные танкеры из РФ обходят санкции путем заправки в нидерландских водах. «Суда часто меняют флаг, название и владельца, плавают без страховки», - считает она.

По ее мнению, Россия продолжает зарабатывать денежные средства на экспорте нефти в том числе на странах ЕС. В этой связи Ин'т Велд в документе задалась вопросом, знает ли исполнительный орган ЕС о путях обхода антироссийских санкций.

До этого экономист Игорь Юшков в интервью газете «Взгляд» прокомментировал сообщения о том, что в G7 допустили понижение потолка цен на российскую нефть. По мнению эксперта, таким образом Группа семи пытается оказывать давление на Москву. При этом он подчеркнул, что стоимость российского топлива от понижения планки не изменится.

Ранее в Турции опровергли информацию о «задержках» платежей за нефть из РФ.