Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Совфеде раскритиковали Макрона и дали совет перед выборами в Европарламент

Пушков: Макрон ошибся, сделав ставку на антироссийскую риторику перед выборами

close
100%
Ludovic Marin/Pool via Reuters

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона в оценке настроений французов перед выборами в Европарламент. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Российский сенатор назвал ошибкой ставку Макрона на антироссийскую риторику перед выборами. Он также предположил, что глава государства поддался самовнушению и «проукраинской трескотне», которая встречается в изданиях Франции. Пушков уверен, что без такой пропаганды президент вряд ли бы придерживался выбранной сейчас позиции.

Он отметил, что картина, которую создают СМИ, сильно отличается от реальности и настоящего мнения граждан. Пушков посоветовал Маркову меньше смотреть французское телевидение и «не читать французских газет».

В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон не исключил отправки на Украину европейских солдат. Позднее он подтвердил, что позиция Парижа по украинскому конфликту изменилась. По его словам, теперь для помощи республике «красных линий больше нет, ограничений больше нет».

Ранее в Крыму предостерегли Францию от нападений на Россию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами