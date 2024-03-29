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Посол РФ Антонов оценил вероятность улучшения российско-американских отношений

Антонов: ждать улучшения отношений РФ и США при текущей администрации нет смысла

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Pavel Bednyakov/Global Look Press

Ждать улучшения отношений России и Соединенных Штатов при администрации Джо Байдена нет смысла. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в эфире Первого канала.

«Ожидать улучшения российско-американских отношений в ближайшее время не представляется возможным. Текущая администрация думает сегодня о том, как сохранить за собой Овальный кабинет Белого дома», — заявил Антонов.

26 марта Анатолий Антонов заявил о планах обсудить двусторонние отношения РФ и США на будущей неделе.

До этого Антонов говорил, что администрация США скорее всего не станет пересматривать позицию по отказу от сотрудничества с Россией в вопросе борьбы с терроризмом после теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».

Также посол рассказал, что США не делились с РФ информацией после теракта в Красногорске.

Ранее Антонов заявил, что попытка США использовать предателей России провалилась.

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