Избирательный бюджет Байдена пополнился на рекордные $25 млн

Предвыборное мероприятие в Нью-Йорке позволило президенту Соединенных Штатов Джо Байдену пополнить бюджет своей кампании на рекордные $25 млн. Об этом сообщил его избирательный штаб в соцсети X.

Такой взнос обеспечили продажи билетов на шоу в нью-йоркском Radio City Music Hall, где компанию Байдену составляют его предшественники-демократы Барак Обама и Билл Клинтон, а также известные телеведущие и музыканты.

Отмечается, что на этом мероприятии Байден собрал больше средств, чем его оппонент Дональд Трамп за весь февраль.

28 марта сообщалось, что Джо Байден в одном из последних опросов о предстоящих выборах главы государства получил над Дональдом Трампом небольшое преимущество.

Днем ранее издание The New York Times писало, что по мере приближения выборов Байден регулярно звонит бывшему президенту Бараку Обаме, они обсуждают предвыборную гонку и семейные дела, но так было не всегда.

13 марта Байден набрал нужное число делегатов для участия в выборах президента США в ноябре 2024 года.

В тот же день Трамп набрал необходимое число делегатов для выдвижения от Республиканской партии.

Ранее слова Байдена в адрес руководства России назвали непристойными.