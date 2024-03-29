В Госдепартаменте США прокомментировали предположения о том, что уход Виктории Нуланд с поста заместителя госсекретаря по политическим вопросам связан с возможностью проведения расследования ее работы на Украине в период с 2014 по 2022 год. Как сообщает РИА Новости, официальный представитель американского дипведомства Мэттью Миллер опроверг эти слуги.

Миллер уточнил, что уход Нуланд с поста не связан с расследованием ее деятельности на Украине.

«Это совершенно не соответствует действительности», — указал представитель США.

В начале марта стало известно, что Нуланд покинет свой пост в ближайшие недели. Ее обязанности станет временно исполнять заместитель госсекретаря Джон Басс.

Виктории Нуланд 62 года. Ранее она также занимала пост помощника государственного секретаря по делам Европы и Евразии.

Нуланд обучалась в Шоэт Розмари Холл, окончила Брауновский университет. В 1982 году побывала в Одессе, где две недели работала по обмену вожатой в пионерлагере «Молодая гвардия». В возрасте 23 лет в течение восьми месяцев работала переводчиком на советском рыболовецком судне.

Ранее экс-агент ЦРУ раскрыл опасные последствия политики Нуланд для всего мира.