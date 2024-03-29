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В Пентагоне заявили, что КНР не хочет воссоединения с Тайванем силой

Председатель ЕНШ ВС США Браун: КНР не хочет воссоединения с Тайванем силой

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Dado Ruvic/Reuters

Пентагон продолжает считает, что КНР не стремится к воссоединению с Тайванем при помощи силы. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун, слова которого передает ТАСС.

«Я имею в виду то, что большинство стран не хочет участвовать в войне. Китай не хочет применять силу? Я все еще верю в это. Не думаю, что конфликт с КНР является надвигающимся или неизбежным», — заявил Браун.

24 марта глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что для избежания новой мировой войны Соединенным Штатам достаточно прекратить поддерживать Украину и Тайвань.

22 марта глава Индо-Тихоокеанского командования американских ВС адмирал Джон Акилино заявил, что «все признаки указывают» на то, что Китай будет готов к потенциальному вторжению на Тайвань к 2027 году.

До этого официальный представитель Канцелярии по делам Тайваня при Госсовете Китая Чэнь Биньхуа не исключил применения силы при решении вопроса о воссоединении КНР с Тайванем, однако подчеркнул, что мирный вариант является наиболее предпочтительным для Пекина.

Ранее Пентагон заключил контракт на поставку Тайваню беспилотников.

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