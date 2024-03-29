Байдена пригласили в конгресс дать показания об участии в бизнесе родственников

Президент Соединенных Штатов Джо Байден получил приглашение дать показания о своем возможном участии в бизнесе родственников перед комитетом по надзору и подотчетности палаты представителей конгресса. Об этом сообщает ТАСС.

«В свете разрыва между вашими публичными заявлениями и доказательствами, собранными комитетом, а также препятствий, чинимых Белым домом, в интересах американского народа были бы ваши прямые ответы на вопросы членов конгресса», — говорится в письме главы комитета по надзору палаты представителей Джеймса Комера, адресованном Байдену.

20 марта член палаты представителей США, демократ от штата Флорида Джаред Московиц пришел на слушания в Комитет по надзору и подотчетности по делу об импичменте Джо Байдена в маске Владимира Путина.

До этого сын Джо Байдена Хантер отказался явиться на слушания палаты представителей по делу об импичменте своего отца.

В конце февраля Хантер Байден заявил, что никогда не привлекал своего отца к своему бизнесу в те годы, когда Байден-старший был вице-президентом.

Ранее Байден рассказал о своих поездках по обрушившемуся мосту в Балтиморе.