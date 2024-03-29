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Лавров предостерег Молдавию от силового решения приднестровского вопроса

Лавров: для Кишинева будет безрассудством силовое решение вопроса Приднестровья

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Dmitri Lovetsky/AP

Для Кишинева будет безрассудством силовое решение вопроса Приднестровья. Об этом в интервью газете «Известия» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он прокомментировал заявления президента Молдавии Майи Санду насчет стремления как можно быстрее присоединиться к Европейскому союзу.

«Наверное, есть желание скорее объединиться с Румынией и через это обрести какие-то дополнительные возможности. Может быть, рассчитывают на военное решение приднестровской проблемы. Это будет безрассудством для молдавского руководства», — заявил Лавров.

Глава МИД России добавил, что надеется на то, что в Кишиневе осознают эти риски.

До этого один из лидеров молдавской оппозиционной партии «Возрождение» Василий Боля заявил, что Молдавия не желает, чтобы ее использовали как пешку в геополитической игре против России.

Ранее сообщалось, что Приднестровье не планирует обращаться к Москве с просьбой о вступлении в РФ.

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