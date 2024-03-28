Зеленский признал, что не все страны хотят ехать на саммит по Украине

Не все страны хотят принимать участие в саммите по Украине в Швейцарии. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, слова которого передает CBS.

Зеленский подчеркнул, что украинская сторона ждет от партнеров того, чтобы они дали согласие на участие, но это достаточно сложно, ведь всем им необходимо подтвердить, что они будут присутствовать.

По его словам, большинство государств на стороне Киева, но кто-то до сих пор балансирует в отношениях с Россией, ведь они зарабатывают деньги или у них есть контракты.

26 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что саммит по разрешению украинского конфликта, основанный на «формуле Зеленского», не даст никаких результатов, кроме самого факта «посиделок».

До этого глава МИД Швейцарии допустил перенос конференции по вопросу украинского конфликта, которую изначально власти страны планировали провести в первой половине 2024 года.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва не намерена принимать участие в конференции по Украине в Швейцарии, даже если будет приглашена на саммит официально.

Ранее в Индии засомневались в успехе саммита по Украине без России.