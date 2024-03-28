Франция второй раз пытается заблокировать СБ по агрессии НАТО против Югославии

Франция второй раз под надуманными предлогами пытается заблокировать запрошенное Российской Федерацией заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) по теме 25-летия агрессии Организации Североатлантического договора (НАТО) против Югославии. Об этом заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, слова которого передает ТАСС.

«Мы становимся уже во второй раз свидетелями того, как делегация Франции под надуманными предлогами, манипулируя процедурой, пытается заблокировать запрошенное РФ заседание по теме агрессии НАТО против Югославии», — заявил Полянский.

27 марта Полянский заявил, что постоянное представительство РФ вновь запросило заседание Совета Безопасности всемирной организации по агрессии НАТО против Югославии, оно должно было пройти 28 марта.

26 марта официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова сказала, что Российская Федерация возмущена некорректным и непрофессиональным поведением Франции во время заседания Совета Безопасности ООН по агрессии НАТО против Югославии.

Ранее Россия потребовала утверждать повестку СБ ООН после провокации Парижа.