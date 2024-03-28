Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Франция второй раз пытается заблокировать СБ по агрессии НАТО против Югославии

Полянский: Париж вновь пытается заблокировать СБ по агрессии НАТО в Югославии

close
100%
Global Look Press

Франция второй раз под надуманными предлогами пытается заблокировать запрошенное Российской Федерацией заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) по теме 25-летия агрессии Организации Североатлантического договора (НАТО) против Югославии. Об этом заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, слова которого передает ТАСС.

«Мы становимся уже во второй раз свидетелями того, как делегация Франции под надуманными предлогами, манипулируя процедурой, пытается заблокировать запрошенное РФ заседание по теме агрессии НАТО против Югославии», — заявил Полянский.

27 марта Полянский заявил, что постоянное представительство РФ вновь запросило заседание Совета Безопасности всемирной организации по агрессии НАТО против Югославии, оно должно было пройти 28 марта.

26 марта официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова сказала, что Российская Федерация возмущена некорректным и непрофессиональным поведением Франции во время заседания Совета Безопасности ООН по агрессии НАТО против Югославии.

Ранее Россия потребовала утверждать повестку СБ ООН после провокации Парижа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами