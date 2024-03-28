Путин проводит совещание по внутреннему туризму в РФ

Президент России Владимир Путин проводит совещание по проекту создания круглогодичных курортов «Пять морей и озеро Байкал». Об этом сообщает РИА Новости.

На встрече обсуждался план создания десяти современных курортов. В их числе «Каспийский прибрежный кластер» в Дагестане, «Новая Анапа» в Краснодарском крае, «Горская» в Петербурге и «Байкальская слобода» в Иркутской области.

12 июня прошлого года Путин поручил создать в России к 2030 году федеральные круглогодичные морские курорты, рассчитанные на размещение не менее 10 миллионов туристов в год.

В правительстве отметили, что приоритетными направлениями являются Новая Анапа, Абрау-Дюрсо, Крым, Каспийский прибрежный кластер (Дагестан), Калининград и Приморский край.

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