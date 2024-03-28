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Лавров заявил, что миссия ОДКБ в Армении была согласована, но туда вызвали военных ЕС

Лавров заявил, что миссия Евросоюза в Армении превращается в миссию НАТО

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Миссия Евросоюза в Армении превращается в миссию НАТО. Такое мнение высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Известия».

Как напомнил Лавров, мандат миссии ОДКБ в Армении был полностью согласован на министерской встрече в Ереване осенью 2021 года, после чего премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об отсутствии консенсуса и вызвал в страну аналогичную миссию Евросоюза.

«Впоследствии она была удвоена, а сейчас туда направляются военнослужащие из Норвегии, Канады и США, превращая миссию Евросоюза в миссию НАТО», — приводит издание его слова.

Накануне официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что Берлин увеличит свой контингент в рамках миссий ЕС в Грузии и Армении.

6 марта сообщалось, что Армения направила России официальное письмо о прекращении работы российских пограничников в аэропорту Звартноц, расположенном в 12 км к западу от Еревана. Секретарь Совбеза страны Армен Григорян заявил, что в аэропорту должны нести службу только армянские пограничные войска.

Ранее Захарова заявила, что Армению на глазах мира превращают в инструмент реализации идей Запада.

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