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РФ считает, что высказывания США о Совбезе ООН лишают их права поучать других

Дипломат Полянский: у США нет права поучать других после их слов о Совбезе ООН

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Global Look Press

США не могут рассказывать другим странам, как им следует поступать, после того, как их делегаты назвали необязательными для исполнения решения Совбеза ООН. Об этом во время заседания СБ заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, его цитирует ТАСС.

«Особенно цинично и жалко прозвучали упреки в наш адрес от делегации США. Скажу прямо: страна, которая <...> в этом зале заявляет о том, что решения Совета Безопасности не носят обязательного характера, не имеет права поучать других», — сказал дипломат.

Он также напомнил, что Штаты в последние пять месяцев четыре раза накладывали вето на резолюции против военных преступлений Израиля в секторе Газа.

До этого сообщалось, что Россия заблокировала в Совбезе ООН проект резолюции США о продлении мандата экспертов санкционного комитета международной организации по КНДР на год. Отмечается, что представитель Китая при голосовании воздержался.

Ранее в ООН рассказали о пытках российских пленных на Украине.

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